Benatwortet am kommenden Donnerstagabend die Steuerfragen aus der Leserschaft: das Expertenteam (von links): Nicole Zimmermann, Urs Kalt, Monika Zwirner, Thomas Witschi, Adrian Gubser und Christian Bosshard. (Foto: Urs Weisskopf)

Die Formulare mit dem Titel «Steuererklärung 2017» wurden unlängst von den Gemeinden verschickt. Bei vielen werden Sie sofort auf den Stapel «Zum Erledigen» gelegt worden sein und sind jetzt dort im Begriff, immer tiefer zu rutschen. Viele schieben das Ausfüllen auf die lange Bank und beantragen dann als erste Aktion eine Fristverlängerung.

Fragen über Fragen

Das muss nicht sein. Wenn man alle Belege gesammelt hat, kann man die Daten auch gleich einfüllen. Doch dies ist nicht immer ganz einfach. Jährlich ändern die Vorgaben von Bund und Kanton. Was kann eigentlich in Abzug gebracht werden, und wenn ein Abzug möglich ist, gibt es einen Maximalbetrag?

Beispielsweise können nicht mehr die gesamten Fahrspesen fürs Auto geltend gemacht werden. Vielleicht haben sich die Lebensumstände im vergangenen Jahr verändert. Was muss beispielsweise bei einer Erbschaft berücksichtigt werden? Wie muss eine Schenkung eingetragen werden? Wo ist man nach einem Umzug während des Jahres steuerpflichtig? Wie wirkt sich ein Hauskauf aus? Die korrekten Angaben in der Wegleitung zu finden, ist manchmal schwierig.

Experten klären auf

Viel einfacher ist es, wenn man kompetente Hilfe anfordern kann. So zum Beispiel am kommenden Donnerstag, 8. Februar, bei der bewährten Leseraktion «Steuertelefon» der Zürcher Oberland Medien AG in Zusammenarbeit mit der Treuhandfirma Gubser Kalt & Partner AG aus Uster.

Einmal mehr wird das Expertenteam in Sachen Steuerfragen während zweier Stunden Fragen rund um die Steuererklärung telefonisch beantworten. Den Leser kostet das höchstens etwas Geduld, wenn während der zwei Stunden die Leitungen alle besetzt sein sollten. (zo)