Einfachheit ist eine komplexe Sache: Benedikt Weibel, ehemaliger CEO der SBB, sprach am 20. März am Wirtschaftsforum Uster über den Schlüssel zum Erfolg. (Foto: Patrick Borer)

Stadthofsaal Uster, Dienstagabend. Immer wieder werden aus dem Publikum Smartphones in die Höhe gehalten. Man wähnt sich fast am Konzert einer Pop- oder Rockgrösse. Es wird eifrig fotografiert.

In der Tat handelt es sich beim Mann vorne am Rednerpult um einen Prominenten: Benedikt Weibel. Der 71-Jährige war langjähriger CEO der SBB und hat sich als Sanierer des staatlichen Transportunternehmens einen Namen gemacht.

Eine Spur von Glamour

Weibels Auftritt verleiht dem 36. Top-Anlass des Wirtschaftsforums Uster eine Spur von Glamour. Was der rhetorisch gewandte Mann in der Vergangenheit geleistet hat, etwa in seiner Rolle als «Mister Fussball-Europameisterschaft 2008», besitzt immer noch Strahlkraft. Auch als Publizist und Uniprofessor ist Weibel erfolgreich.

Dieses Charisma verfehlt seine Wirkung bei den rund 300 Zuschauern nicht. Viele schreiben eifrig mit, was Weibel in seinem Referat über «Einfachheit als Schlüssel zum Erfolg» zu sagen hat. Hinter seinem Rücken werden wichtige Stichworte und Thesen auf eine grosse Leinwand projiziert.

Reduktion von Komplexität

Aber wie sieht er nun aus, dieser Schlüssel zum Erfolg? – Die Einfachheit, die Weibel als Königsweg empfiehlt, sei eben gerade das Schwierige. Unter Vereinfachung versteht der Referent vorrangig die Reduktion von Komplexität, das Fokussieren der Ressourcen, aber auch Kommunikation. «Man muss sich dabei bewusst sein, dass die Vereinfachung eine durchaus komplexe Aufgabe ist», sagt er.

«Vereinfachung ist eine komplexe Aufgabe.» Benedikt Weibel, Publizist und ehemaliger CEO der SBB

Weibel präzisiert: «Kurz ist viel wirkungsvoller als lang.» Deshalb lohne es sich, in die Vereinfachung zu investieren und alles daran zu setzen, dass die Komplexität im Alltag reduziert werden könne. Die Komplexitätsfalle lauere allerorts. Er sei sich bewusst, dass es einige Parameter gebe, die einen am Fokussieren hindern würden. Dazu zählt Weibel unter anderem den Fluch des Wissens, die vorherrschende Kultur des «Mehr ist besser» oder die Fokusangst.

Maximimal zwei, drei Prioritäten

In seiner Zeit als Manager sei ihm bewusst geworden, dass einer Lageanalyse grosse Bedeutung zukomme. «Es gilt zuerst, Ordnung ins Chaos zu bringen», sagt er. Dann sei es wichtig, den Fokus auf maximal zwei oder drei Prioritäten zu legen. Einschränkend fügt der einstige Problemlöser hinzu: «Für komplexe Probleme gibt es nie eine 100-Prozent-Lösung.»

«Wenn die Emotionen fehlen, kann man nicht führen.» Benedikt Weibel

Zu einer guten Führung gehören laut Weibel «drei Könige»: Sachverstand, Leidenschaft und Einfachheit. «Wenn die Emotionen fehlen, kann man nicht führen», ist er überzeugt. In der Praxis müsse man als Chef delegieren können. «Das schafft Vertrauen.» Eine weitere Kernaufgabe sei der unablässige Kampf gegen die Bürokratie.

Kein Blabla

Zum Schluss gibt Weibel noch den ultimativen Tipp: Man solle den Schreibstil jedes Textes auf www.blablameter.de überprüfen lassen. Unternehmen hätten oft die Angewohnheit, ihre Geschäftsberichte und Medienmitteilungen allzu kompliziert und schwer verständlich zu formulieren. Auch hier empfehle sich Einfachheit in der Sprache.