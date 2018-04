Rudern war einst Hobby, dann Leidenschaft und unterdessen ist es ihr Beruf. Aufgewachsen in Uster, der Stadt am Wasser, war der Greifensee ihr zweites Zuhause. 2017 bildete bisher der Höhepunkt ihrer Sportlerkarriere: Sie wurde sowohl Schweizer- wie auch Weltmeisterin und stellte sogar einen neuen Schweizerrekord an den Swiss Rowing Indoors auf. Die Zürcher Oberland Medien AG holt die Ustermerin welche 2017 Weltmeister im Rudern wurde in den Lunch-Talk und stellt ihr brennende Fragen zur Karriere, zu ihren Zielen und zu den Erfahrungen. Verfolgen Sie die Sendung live im Publikum mit.

Die Aufzeichnung findet am Montag, 7. Mai, um 12.15 Uhr im Hauptsitz der Zürcher Oberland Medien AG ,Rapperswilerstrasse 1 8620 Wetzikon, statt. Die Ausstrahlung erfolgt gleichentags auf TELE TOP und im WebTV des News- und Serviceportals züriost.ch. Nach Aufzeichnung der Sendung (zirka 13.00 Uhr) steht die Sportlerin für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung.