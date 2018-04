Die hohen Temperaturen vom Mittwoch wurden am Donnerstag sogar noch getoppt, wie Roger Perret von Meteo News mitteilt. So wurde die Sommermarke von 25 Grad am Donnerstag deutlich überschritten. Am wärmsten war es dabei im Wallis und in der Region Basel mit jeweils über 27 Grad.

Schönes Wetter, aber es droht Waldbrandgefahr

Von Freitag bis Sonntag werden im Einflussbereich von Hoch «Norbert» bei viel Sonnenschein im Flachland verbreitet 25 Grad und mehr erwartet. Örtlich liegen auch knapp über 28 Grad drin. Damit nähern sich die Werte den Maximaltemperaturen für den Monat April.

Die guten Aussichten haben aber auch ihre Schattenseiten. Denn der April verlief im Norden bis jetzt ziemlich trocken und auch im Februar und März blieben die gefallenen Niederschlagsmengen unterdurchschnittlich. Wer also im Freien grilliert, der muss Vorsicht walten lassen: Es besteht teilweise erhebliche Waldbrandgefahr, entsprechend empfehlen sich eingerichtete Feuerstellen.

Die Trockenheit geht nächste Woche nicht auf einen Schlag zu Ende. Es regnet von Zeit zu Zeit. Die Bodenfeuchte nimmt mit jedem Niederschlagsereignis zu. Am Montag bringen Schauer und Gewitter eine gewisse Abkühlung, mit rund 20 Grad ist es aber immer noch warm. zo