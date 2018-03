Die Zürcher Regierung hat ihr Gesamtverkehrskonzept (GVK) aktualisiert: Mit dem 56-seitigen Werk will sie sicherstellen, dass «der Lebens- und Wirtschaftsraum Zürich auch künftig mit allen Verkehrsträgern gut erschlossen ist». Ihr Handlungsspielraum ist allerdings vielerorts eingeschränkt.

Im GVK ist von einem «beschränkten Einfluss des Kantons» die Rede: Wichtige Verkehrsinfrastrukturen im Kanton Zürich befänden sich in Bundeskompetenz oder würden gar international beeinflusst. So könne der Kanton beim stark belasteten Nationalstrassennetz nur seine Interessen beim Bund wahren – aber selbst keine Massnahmen ergreifen. Er verlangt unter anderem eine «zügige Planung und Realisierung» von Umnutzungen von Pannenstreifen zu Fahrbahnen im Grossraum Zürich sowie Engpassbeseitigungen im Raum Winterthur.

ÖV-Ziele erreicht

Mit ihren Entwicklungsgrundsätzen, die die Regierung 2006 erstmals im GVK festgehalten hatte und nun aktualisiert hat, ist sie dennoch zufrieden: Diese hätten sich als «zentraler Orientierungsrahmen für alle im Politikbereich tätigen kantonalen Stellen bewährt».

Die Mehrheit der Ziele seien erreicht, viele Massnahmen umgesetzt worden, heisst es im GVK 2018. Das zentrale Anliegen, mindestens die Hälfte des entstehenden neuen Verkehrs durch den öffentlichen Verkehr abzudecken, sei erfüllt worden: «Der ÖV übernahm im Zeitraum 2007 bis 2015 einen Anteil von 54 Prozent am Neuverkehr.» Nicht erreicht wurden hingegen unter anderem die erhoffte Steigerung beim Veloverkehr und die Reduktion der verkehrsbedingten Lärmbelastung, auch die Lärmschutzziele im Luftverkehr wurden verfehlt.

Grosse Herausforderungen

In den nächsten Jahrzehnten stehe der Kanton Zürich vor grossen Herausforderungen, heisst es im GVK. «Es ist weiterhin mit einem markanten Anstieg von Bevölkerung und Beschäftigten zu rechnen.» Die Mobilitätsnachfrage werde bedeutend steigen, die heute spürbaren Überlastsituationen in der S-Bahn und auf den Strassen würden sich bis 2030 weiter akzentuieren.

Im GVK 2018 definiert die Zürcher Regierung acht Handlungsschwerpunkte, um «auch längerfristig eine ausreichende und effiziente Mobilität für Menschen und Güter zu ermöglichen». So will sie unter anderem die technologische Entwicklung und Innovation begleiten und nutzen – dazu gehört etwa «die rechtzeitige Vorbereitung des Strassennetzes auf automatisierten Verkehr».

Start des Unterrichts verschieben

Zudem will die Regierung versuchen, die Nachfragespitzen während den Hauptverkehrszeiten zu glätten. Sie denkt etwa an die Verschiebung von Unterrichtszeiten an Schulen, Anreize für Fahrgemeinschaften oder flexible Arbeitszeitmodelle. Im Weiteren will sie auch die Verwendung von umweltfreundlichen Fahrzeugen unterstützen sowie die Planungs- und Finanzierungsinstrumente verbessern.