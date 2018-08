Ein Blick in die Sozialen Netzwerke zeigt: Zahlreiche Kommentarschreiber sind mit ihren Gedanken bei den Angehörigen und erinnern sich an ihren letzten Flug mit der Ju-52.. (Foto: Twitter)

Der Flugzeugabsturz der Ju-52 HB-HOT am Piz Segnas oberhalb von Flims in Graubünden ist einer der Schlimmsten der vergangenen Jahre in der Schweiz. 20 Menschen kamen ums Leben, wie die Kantonspolizei gestern an einer Pressekonferenz mitteilte. «Beim Eintreffen am Unglücksort bot sich ein trauriges Bild. Es konnten keine Überlebenden ausgemacht werden», sagte Gesamteinsatzleiter und Pikettoffizier Andreas Tobler.

Elf Männer und neun Frauen im Alter zwischen 42 und 84 Jahre seien ums Leben gekommen. Sie stammen aus den Kantonen Zürich, Thurgau, Luzern, Schwyz, Zug und Waadt und ein Paar mit Sohn aus Österreich. Auch drei Besatzungsmitglieder aus den Kantonen Zürich und Thurgau kamen ums Leben. Ob auch Personen aus der Region unter den Opfern sind, wollten weder Ju-Air noch die Polizei sagen.

Erfahrene Kapitäne

Laut Kurt Waldmeier, Gründer und CEO Ju-Air, sei der gestrige Flug durch zwei Flugkapitäne durchgeführt worden. Beide Piloten seien ehemalige Linienpiloten und Piloten der schweizerischen Luftwaffe. «Der eine Kapitän war 62 Jahre alt und seit 31 Jahren Linienpilot. Er flog mehr als 30 Jahre bei der Swissair und bei der Swiss. Zuletzt als Kapitän auf dem Airbus 330 und 340», führte Waldmeier aus. Bei der Luftwaffe sei er 28 Jahre als Militärpilot geflogen. «Seit 2004 flog er regelmässig die Ju-52.» Er habe bereits 943 Flugstunden absolviert. «Er war damit einer unserer erfahrenen Piloten im Team.» Der Pilot hinterlasse seine langjährige Lebenspartnerin.

Beim zweiten Piloten handle es sich um einen 63-Jährigen, der seit 2013 bei der Ju-Air fliege. «Er hatte 297 Flugstunden auf der Ju-52», so Waldmeier. Zuvor sei er ebenfalls mehr als 30 Jahre Militärpilot bei der Luftwaffe gewesen und habe 30 Jahre Linienpilot-Erfahrung bei der Swissair und der Swiss und zuletzt bei Edelweiss. «Er hinterlässt seine Frau und seine zwei Söhne», sagt Waldmeier. Das dritte Crew-Mitglied sei eine 66-jährige Flight-Attendand gewesen, die mehr als 40 Jahre Berufserfahrung habe. «Sie kam 2002 zu Ju-Air und hinterlässt ihren Lebenspartner.»

Wanderwege gesperrt Das Unglück erregt wegen seiner Tragweite viel Aufmerksamkeit. Das ist auch den Behörden nicht entgangen. Die Absturzstelle mitten im Wandergebiet wurde grossräumig abgesperrt. Wanderwege wurden geschlossen und das Bundesamt für Zivilluftfahrt hat eine Luftraumsperre von 5 Kilometern verfügt. In der Gemeinde Flims herrschte gestern trübe Stimmung. «Ich finde es umso tragischer, weil ich auch meinen Freunden einen solchen Ausflug geschenkt hätte. Es hätte jeden von uns treffen können», meint eine Flimserin, die anonym bleiben möchte. Eine Frau sagt: «Es ist traurig und dramatisch, dass das hier passiert ist.» Viele kennen die Dübendorfer JU-52 und können kaum fassen, dass dieses «unzerstörbare Flugzeug», wie es ein Mann nennt, abgestürzt ist.

«Ich möchte, dass das Ganze wenn immer möglich weitergeht»

Vor den Medien zeigte sich Waldmeier tief betroffen. «Der gestrige Tag ist der schwierigste und schwärzeste Tag der Ju-Air. Wir alle haben einen schweren Verlust erlitten.» Vorerst hat Ju-Air den Betrieb eingestellt. Wie es weitergehe, sei abhängig von den Untersuchungen. «Mir bedeutet das Flugzeug sehr viel. Mir bedeuten aber auch die 160 Freiwillige viel, die sich für den Verein engagieren. Ich möchte, dass das Ganze wenn immer möglich weitergeht.»

Bisher ist nicht geklärt, was zum Absturz geführt hat. «Wie es am Piz Segnas zum tragischen Unglück kam, können wir uns noch nicht erklären. Wir unterstützen die Untersuchungsbehörde mit all unseren Kräften. Niemand hat ein so grosses Interesse wie wir, dass die Ursache bald aufgeklärt wird», sagte Waldmeier. Die Maschinen der Ju-Air würden durch eigene Techniker streng kontrolliert und gewartet. Seit 1983 habe die Ju-Air keine Unfälle mit Verletzten zu verzeichnen. Das Flugzeug HB-HOT sei vor 79 Jahren gebaut worden und sei bis gestern 10‘187 Stunden geflogen. «Die letzte reguläre Wartung erfolgte im Juli. Die letzte Jahresüberholung fand im vergangene Winter statt. Es sind uns keine technischen Probleme an diesem Flugzeug bekannt», so Waldmeier.

Senkrecht auf den Boden geprallt

Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST untersucht die Absturzursache. Daniel Knecht sagt: «Wir werden alles daran setzen, die Ursache zu ermitteln.» Dies werde aber einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Unfallstelle lasse aber schon jetzt einige Schlussfolgerungen zu. «Das Flugzeug ist nahezu senkrecht und mit relativ hoher Geschwindigkeit auf den Boden geprallt. Der Grund für diese Fluglage muss noch eruiert werden.» Ausschliessen könne man aber, dass das Flugzeug Teile vor dem Aufprall verloren hat oder es mit etwas kollidiert sei. Knecht fügt an, dass kein Notruf eingegangen sei.

Die derzeit herrschende Hitze und deren Einfluss werde ebenfalls in die Untersuchung einbezogen. Knecht sagt jedoch: «So etwas ist nie die Unfallursache, sondern allenfalls der Umgang damit. Ob sie eine Rolle gespielt hat, wird untersucht. Ausschliessen tun wir es nicht.» Hitze sei mit einer Verdünnung der Luft verbunden, das beeinträchtige die Leistung der Motoren. Der Hinflug von Dübendorf nach Locarno sei noch problemlos verlaufen.