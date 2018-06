2017 war für die Regio 144 AG «ein erfreuliches Jahr», heisst es in der jüngsten Medienmitteilung des Rettungsdienstes aus Rüti. Denn einerseits habe man mit verschiedenen gelungenen Aktionen das 10-Jahr-Jubiläum feiern können, andererseits schloss die Rechnung gut ab. So resultierte bei einem Umsatz von 7,248 Millionen Franken ein Gewinn von 200'011 Franken. Damit bewege sich der Unternehmenserfolg, der weitere Investitionen in die Verbesserung der medizinischen Ausrüstung erlaube, in etwa im Rahmen des letztjährigen Ergebnisses von 212'978 Franken. Ein Abschluss, der an der Generalversammlung der Regio 144 AG am Freitag in Rüti laut Mitteilung «gewürdigt wurde und dann ebenso diskussionslos passierte, wie die übrigen Geschäfte».

Fast 1600 Notarzt-Einsätze

Grundlage des positiven Ergebnisses bilden die Einnahmen aus den Einsätzen des Rettungsdienstes und seines Notarztdienstes. Insgesamt 6869 Mal war im Jahr 2017 ein Team der «Regio» unterwegs, in der Hälfte der Fälle für Notfälle. 1592 Mal rückte eine Notärztin oder ein Notarzt aus. (zo)