Ein «Traumschloss der Religionen»: Yvan Pestalozzi mit der Kleinausgabe seines Projekts. Er würde es am liebsten auf dem Fulgplatz Hasenstrick in Dürnten platzieren. (Foto: Christian Merz)

Auch wenn ihn nicht jeder Oberländer kennt, so ist doch schon mancher seinen Kunstwerken begegnet. Yvan «Lozzi» Pestalozzi erschuf etwa die «Mückenschwarm»-Plastik auf dem Kreisel beim Militärflugplatz in Dübendorf. Und auch auf Spielplätzen in ganz Europa machte sich der Walder mit seiner Spielplastik «Lozzi»-Wurm einen Namen. Am gestrigen «Lunch-Talk» mit Tele-Top-Moderator Stefan Nägeli zeigte Pestalozzi, dass zu seinem Repertoire auch kleinere Objekte gehören und vor allem, dass seine Kunst nicht nur einfach lustig, sondern gesellschaftskritisch ist.

Lunchtalk mit Künstler Yvan «Lozzi» Pestalozzi TEIL 1 (Video: Tele Top)

Arbeit mit Wortspielen

Mitgebracht hatte er etwa ein Werk in Form eines blauen Buchs, aus dessen Buchrücken ein Gesicht schaut. «Ich arbeite viel mit Wortspielen. Ein Buch mit einem Gesicht davor, das ist Facebook», erklärte Pestalozzi. Manchmal sei Kunst ganz naheliegend. Getreu nach seinem Motto: «Alles Geniale ist einfach». Seine Werke hätten immer etwas Doppeldeutiges. Für die Präsentation von Pestalozzis «Rauchergabel» musste Moderator Stefan Nägeli vor laufender Kamera zum Glimmstängel greifen. Etwas, das seit den 1980er Jahren im Fernsehen nicht mehr gang und gäbe ist. Mit dem Kunstwerk äusserte «Lozzi» seine Kritik an Kettenrauchern. «Mit der Rauchergabel haben die Raucher mehr Zeit, um ihre zwei bis vier Zigarettenpackungen zu konsumieren und während des Essens zu rauchen», sagte Pestalozzi und nahm zur Demonstration selbst ein paar Züge, um kurz darauf zu sagen: «Mir ist jetzt schon schlecht.»

Nägeli wollte wissen, woher Pestalozzis unglaublicher Ideenreichtum herrühre. Wenn er sich mit seiner Frau Christine oder mit Freunden unterhalte, kämen ihm oft Sachen in den Sinn, sagte der Künstler, der in Mettlen ob Wald lebt. «Ideen springen mich fast in jeder Situation an.» So sei ihm die Idee zu einer Abdankungsmaschine für Heuchler und Erbschleicher während einer Trauerfeier eines reichen Mannes eingefallen. «Alle weinten Krokodilstränen, obwohl sie doch alle froh waren, dass sie vom Toten viel erben würden.» Die Maschine stosse von Zeit zu Zeit Tränengas aus.

Pestalozzis neustes Projekt nennt sich «Traumschloss der Religionen». Eine Kleinausgabe davon brachte der Künstler zum Gespräch mit. Das Drahtmodel stellt die Umrisse von diversen religiösen Gebetshäusern wie Kirchen, Synagogen oder Moscheen dar. «Die Grossplastik soll verschiedene Weltreligionen vereinen.» 40 Meter lang, 30 Meter breit und 25 Meter hoch solle sie werden. Einen geeigneten Ort hat Pestalozzi schon gefunden: der Flugplatz Hasenstrick in Dürnten. «Der Flugplatz ist stillgelegt. Das wäre sozusagen die letzte Landung eines Objekts», sagte der Künstler. Seine Vision: «Menschen verschiedener Religionen und Konfessionen können darin heiraten, Vorträge halten oder sich einfach begegnen.»

Lunchtalk mit Künstler Yvan «Lozzi» Pestalozzi TEIL 2 (Video: Tele Top)

Frieden und Toleranz

Das Spezielle sei, dass die Plastik nicht ein geschlossenes Gebäude, sondern transparent sei. «Das gibt eine wunderbare Konstruktion vor dem landschaftlichen Hintergrund», so Pestalozzi. Das Projekt stehe für Frieden und Toleranz. Das einzige Problem neben der Bewilligung seien die Finanzen. Die Grossplastik koste fünf bis acht Millionen Franken. «Es gibt Menschen, die mit einer Million Franken weniger gut weiterleben könnten. Mit der Finanzierung eines solchen Projekts könnten sie zudem vielen Leuten eine Freude machen und etwas zum Frieden auf Erden beitragen.»

Pestalozzi hat aber nicht nur den Weltfrieden vor Augen. «Manchmal denke ich ans Ableben», sagte der 80-Jährige. Er glaube, dass das Leben nach dem Tod in irgendeiner Form weitergehe. «Damit man mich auf der anderen Seite brauchen kann und ich etwas zu tun habe, habe ich eine Heiligenschein-Poliermaschine erfunden», erzählte er und zeigte auf die Eisenplastik vor ihm auf dem Tisch. Eine kleine Kanne hängst über eine goldenen Ring und mehreren Rädchen und Drähten. «Dort kommt die Flüssigkeit raus, um die Heiligenscheine zu polieren.»

Dritter Anlauf

Im Laufe seiner 50-jährigen Karriere sammelte Pestalozzi über 170 Kunstwerke. Diese will der 80-Jährige schon lange in einem Museum ausstellen. «Soll dich deine Kunst überleben? Ist das der Grund, weshalb du ein Museum planst?», fragte Nägeli den Künstler. «Nein, ich mache das nicht deswegen, sondern, weil ich den Menschen eine Freude mit meiner Arbeit machen will», sagte Pestalozzi. Zweimal versuchte er bereits, ein Museum zu realisieren, beides Mal ohne Erfolg. In der Bleichi in Wald und in der Seidenfabrik in Dürnten klappte es nicht. Doch nun scheint der Traum wieder in greifbare Nähe zu rücken. «Wir sind auf einer heissen Spur. Ich möchte nicht wieder zu viel verraten, aber es sieht gut aus», sagte Pestalozzi. Er könne den Standort noch nicht verraten, es seien noch Abklärungen im Gange. Eins ist jedoch klar: «Lozzis» Werke bleiben in der Region. «Das Museum wird im Zürcher Oberland sein.»