Der leichte Schneefall in der Region hat am Donnerstagmorgen kaum zu Staus auf den Strassen geführt. Allerdings konnten die Busse wegen Eisglätte zwischenzeitlich die Haltestelle in Ringwil nicht bedienen. Unterbrochen wegen Eisglätte auf der Gockhauserstrasse war auch die Strecke zwischen Bahnhof Stettbach und Kirche Fluntern. Der Busbetrieb der Linie 751 war in beiden Richtungen gesperrt.

Grosse Lawinengefahr in den Alpen

Seit Mittwochmorgen sind in den Alpen 20 bis 50 Zentimeter Schnee gefallen. Laut SRF Meteo gab es diese Spitzenwerte vor allem in den Waadtländer Alpen und am Alpensüdhang. In einigen Regionen besteht deshalb grosse Lawinengefahr: Waadtländer Alpen, Bedrettotal, Leventina, Bergell und Oberengadin.

Im Flachland fiel laut SRF Meteo dagegen nur sehr wenig Schnee. Im Mittelland sei es höchstens «ein Schäumchen Neuschnee» gewesen, hiess es.

Kein Schnee an Silvester

Weil es im Laufe des Freitags wieder milder wird, dürfte Schnee im Flachland an Silvester kein Thema sein. Auch in den Bergen wird kurzzeitig Tauwetter einsetzen, da die Schneefallgrenze am Samstag laut SRF Meteo auf über 2000 Meter steigt. An Neujahr dürfte sie dann wieder auf unter 1000 Meter sinken. (mig/sda)