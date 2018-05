Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, ist in der Zeit zwischen Samstagabend 23 Uhr und Sonntagmorgen, 7:30 Uhr, ist eine unbekannte Täterschaft durch ein aufgebrochenes Fenster in die Liegenschaft an der St.Gallerstrasse in Rapperswil-Jona eingebrochen. Sie stahl Bargeld im Wert von rund 5'000 Franken. Der Sachschaden beträgt rund 300 Franken. (eka)