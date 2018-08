Der Einbruch in die Bäckerei ereignete sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 8. August. (Symbolfoto: Keystone/Christian Beutler)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 8. August, sind unbekannte Täter in eine Bäckerei an der Bühlstrasse in Rapperswil eingebrochen. Mehrere Türen sowie Garderobenkästen wurden aufgebrochen und letztere durchsucht.

Der Sachschaden betrage einige tausend Franken, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt. Was genau aus den Garderobenkästen gestohlen wurde, ist ebenfalls noch Gegenstand der Ermittlungen.

In Widnau an der Grenze zu Österreich wurde in der selben Nacht ebenfalls in eine Bäckerei eingebrochen. Ob es sich bei den beiden Fällen um die gleichen Täter handelt, würde die Spurenauswertung zeigen, heisst es in der Mitteilung weiter.