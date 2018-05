Ein Fernseh-Star lässt sich auf ein Techtelmechtel mit einer Bekannten ein. Doch dann fängt er sich in der Wohnung seiner Affäre einen Hexenschuss ein und muss daraufhin gezwungenermassen in der Badewannen verharren, um seinen lädierten Rücken zu schonen. Dies bringt den Prominenten in eine schwierige Situation, weil immer wieder Leute auftauchen, um seine Bekannte zu besuchen. Jedoch darf sein Intermezzo auf keinen Fall auffliegen. Ansonsten wäre sein Ruf ruiniert. Doch auch seine Liaison hat Einiges zu verbergen.

Ab diesem Samstag führt die Theatergruppe Fehraltorf die Komödie «Häxeschuss» auf. «Ein Verwirrspiel mit rasantem Tempo», sagt Regisseur Marco Dahinden, der während fünf Jahren Regieassistent am Schauspielhaus Zürich war. Bis zum 9. Juni sind acht Vorstellungen geplant. Speziell: Die Theaterbühne befindet sich im alten Wagenschopf Reitenbach am Ortsausgang Richtung Rumlikon, in dem sonst Kutschen stehen. Bereits zum zweiten Mal spielt das Ensemble dort. Die Theatergruppe Fehraltorf ist aus schauspielfreudigen Turnern hervorgegangen. Der Bezug zu den Turnvereinen besteht aber noch immer. So übernehmen die verschiedenen Turnvereine Fehraltorfs die Festwirtschaft. Marco Dahinden: «Es soll ein Theater vom Dorf fürs Dorf sein.» (zo)