Zwei Flugzeugabstürze an einem Tag machen viele Schweizer sprachlos und betroffen. Am Samstagvormittag war eine vierköpfige Familie in Hergiswil im Kanton Nidwalden abgestürzt und dabei ums Leben gekommen. Gegen 16.50 Uhr verunglückte am Piz Segnas oberhalb von Flims eine Ju-52, die von Dübendorf aus gestartet war. Angaben zu möglichen Opfern machte die Polizei nicht, dafür sei es noch zu früh, hiess es am Samstagabend. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt verhängte eine Luftraumsperre für das Gebiet.

Die Nachricht über das Unglück machte in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Dübendorf wenn…» rasch die Runde. Nicht nur dort machte sich in den Kommentarspalten Fassungslosigkeit breit. Auch auf Flightforum.ch, der Plattform für Aviatik-Begeisterte, fragten sich die User: Wie konnte das passieren?

«Unnötige Spekulationen»

Ein User – offensichtlich Pilot – schrieb: «Wenn ich solche News lese, dann kommt in mir immer wieder der Gedanke hoch, die Lizenz abzugeben.» Einige User erhofften schon am späteren Samstagabend mehr Informationen seitens der Behörden. «So öffnet man Tür und Tor für unnötige Spekulationen.»

Das Gedankenspiel, die Ju-52-Piloten könnten über zu wenig Erfahrung verfügt haben, beendet ein User gleich selber. «Die Ju-Air-Piloten kennen in den Alpen jedes Murmeltier mit Vornamen und jeden Stein, sowie auch die Bedingungen», so der Kommentar.

Im Forum oder auf Twitter erinnerten sich auch viele an ihren letzten Flug mit der Ju Air:

Am Nachmittag sind in meiner Schweizer Heimat gleich zwei Flugzeuge abgestürzt, eins davon die legendäre #Ju52. Ich bin schockiert!😢 Die #TanteJu war das Lieblingsflugzeug von meinem Opa. Durfte selbst einmal mitfliegen. Sehe und höre die Ju heute noch fast jede Woche am Himmel. — Sönke Thomsen (@meerdimensional) August 4, 2018

Grosse Anteilnahme

In allen Kommentaren schwingt eine grosse Betroffenheit und Anteilnahme mit. Gegen 17 Uhr wurde das Flugzeug in Dübendorf zurück erwartet. Angehörige wurden dort von der Polizei und einem Care Team betreut.