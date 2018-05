Der Reitverein Uster ist einer der grössten Reitvereine in der Ostschweiz. Das jährliche Highlight im Vereinsprogramm bilden die Pferdesporttage mit nationaler Reitsportprominenz. Die diesjährigen Pferdesporttage beginnen am Freitag, 4. Mai, und dauern bis Sonntag, 6. Mai. Sie finden auf dem Reitplatz Buchholz in Uster statt. Viele spannende Events stehen auf dem Programm und begeistern nicht nur Reitsportfreunde, sondern auch Familien.

Programm Freitag, 4. Mai 13:30 Uhr Regionale Springprüfung (R100) anschliessend Regionale Springprüfung (R105) 18:30 Uhr Hüpftorpedo-Plauschwettkampf Abends Barbetrieb in der Triple-Bar Samstag 5. Mai 09:00 Uhr Regionale Springprüfung (B/R90) anschliessend Regionale Springprüfung (B/R95) 14:00 Uhr Einlaufprüfung OKV-Cup 16.00 Uhr OKV-Cup der NOP Pferdeversicherung 18:00 Uhr Spaghetti-Plausch Abends Barbetrieb in der Triple-Bar Sonntag, 6. Mai 07:30 Uhr Regionale Springprüfung (R110) anschliessend Regionale Springprüfung (R115) 12:30 Uhr Regionale Springprüfung (R120) anschliessend Regionale Springprüfung (R125)



www.pferdesporttage-uster.ch