Mittwoch, 1. August

Hitzetag mit Gewitter

der 1. August - der Geburtstag der Schweiz - in den meisten Landesteilen, sonnig begonnen. Die Sonne trieb die Temperaturen bis in die Nachmittagsstunden - wie schon die letzten Tage - auf Werte von deutlich über 30 Grad. Am heissesten war es heute Nachmittag im zentralen und östlichen Mittelland mit örtlich bis knapp 36 Grad.

Hier die Spitzentemperaturen der Region: Seegräben: 34,6

Hittnau: 33,4

Rüti: 32,5

Dübendorf: 32,9

Egg: 31,1

Weil der Hochdruckeinfluss heute leicht nachgelassen hat, und feuchtlabile Luft in den Alpenraum geführt wurde, bildeten sich in der Hitze zahlreiche und teils kräftige Gewitter. Im Laufe des Nachmittags sind zuerst im Berner Oberland und Wallis, später aber auch in den zentralen und östlichen Alpen sowie im Jura die ersten Gewitter entstanden, die lokal auch schon sehr viel Regen brachten. Im Laufe des Abends bildeten sich dann auch im Mittelland vermehrt Gewitter. Es wurde zwar nicht überall nass, dort wo sich die Gewitter aber entluden, gab es örtlich sehr grosse Regenmengen, Hagel und kräftige Windböen. So wie beispielsweise in Volketswil.