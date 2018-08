Ein 55-Jähriger fuhr am Dienstagabend, 7. August, kurz nach 21 Uhr mit seinem Rennrad auf dem Rad- und Fussweg, neben der Rickenstrasse, von Eschenbach her in Richtung Jona. Auf Höhe Liegenschaft Nummer 110 fuhr ihm laut Angaben der Kantonspolizei St. Gallen eine 49-jährige Elektrofahrradfahrerin entgegen.

Darauf kam es aus unbekannten Gründen zu einer heftigen Kollision zwischen den beiden und beide Lenker stürzten. Trotz Aufgebot von Rettung und Notarzt sowie der Rettungsflugwacht erlag die 49-jährige Frau ihren schweren Verletzungen noch auf der Unfallstelle. Der Rennradfahrer musste mit schweren Verletzungen ins Spital geflogen werden. (zo)