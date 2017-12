Die Kantonspolizei Zürich hat am Montagvormittag am Flughafen Zürich eine Frau festgenommen, die über zwei Kilogramm Kokain in ihrem Reisegepäck mitgeführt hatte.

Die 25-jährige Slowenin flog von Sao Paulo nach Zürich und beabsichtigte nach Brüssel weiterzureisen. Als ihr Gepäck im Transitbereich einer Kontrolle unterzogen wurde, stellten die Kantonspolizisten Drogen fest. Die Menge des sichergestellten Kokains wird auf über zwei Kilogramm geschätzt und war in einem doppelten Boden versteckt.

Die Festgenommene wird im Anschluss an die polizeiliche Sachbearbeitung der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland zugeführt. (eka)