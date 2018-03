Es ist ruhig an der Frohbergstrasse in Wernetshausen. Am frühen Vormittag ist in dieser 30er-Zone niemand unterwegs. Mitten in dieser Idylle wird an der Frohbergstrasse 4 ein Doppeleinfamilienhaus gebaut. Schon vom Sitzplatz auf der Südseite des Hauses sind am Horizont die Berge sichtbar.

Das Unter- und Erdgeschoss des Hauses sind in Massivbauweise erstellt, die oberen Geschosse sind aus ökologischen Gründen aus Holzelementen konstruiert. Eine schöne Holzverschalung verleiht dem Objekt ein besonders attraktives Aussehen.

Grossräumige, helle Wohnfläche

Beide Hausteile verfügen jeweils über fünfeinhalb Zimmer und umfassen eine grossräumige und helle Wohnfläche von knapp 200 Quadratmetern. In jedem Hausteil sind zwei grosszügige Badezimmer in den oberen beiden Wohngeschossen und ein WC im Erdgeschoss eingebaut. Der Waschraum und die umweltfreundliche Wärmepumpe-Heizung befinden sich im Untergeschoss, welches von zwei grossflächigen Hobby- und Kellerräumen ergänzt wird. Der offene Wohn- und Essraum im Erdgeschoss mit gut ausgestatteter Küche und Halbkochinsel ist 51 Quadratmeter gross. Die drei Zimmer im Obergeschoss messen zwischen 13,5 und 16,5 Quadratmeter. Das Zimmer mit Ankleide im Dachgeschoss ist 47,5 Quadratmeter gross. Ein grosser Estrich im zweiten Dachgeschoss runden das exklusive Raumangebot ab. Nach jedem Treppenlauf wird die prächtige Aussicht in die Alpen erweitert. Durch den grossen Holzanteil entsteht ein sehr angenehmes Wohnklima. Die Massiv-Holzdecken verleihen jedem Raum ein einzigartiges Ambiente. Beide Hausteile sind sehr gut besonnt, der Sonnenaufgang kann vom gedeckten Sitzplatz bei Alpensicht genossen werden. Zu beiden Hausteilen gehören ein Gartenschöpfli, ein gedeckter Aussenparkplatz und ein Tiefgaragenparkplatz in der nachbarlichen Unterniveaugarage.

Der Kindergarten befindet sich in nächster Nähe. Primarschule, Dorfladen und die Bushaltestelle «Wernetshausen, Dorf» liegen in kurzer Gehdistanz. Mit dem Bus ist man in sechs Minuten am Bahnhof in Hinwil. Am Morgen von 5.30 bis 8 Uhr und abends von 16 bis 20 Uhr verkehren die Busse unter der Woche im Halbstundentakt nach Hinwil. Der letzte Bus hält um 00.04 Uhr an der Haltestelle «Wernetshausen, Dorf». Ab Hinwil verkehren die S-Bahn-Züge der Linien S14 halbstündlich. Die Fahrt zum Zürcher Hauptbahnhof dauert ab Hinwil eine knappe halbe Stunde.

Nördlicher Teil noch unbesetzt

Das Doppeleinfamilienhaus wird von der Zimmerei M. Schädler GmbH aus Hinwil erstellt, für den Verkauf zuständig ist die MS ImmoTrade AG aus Wetzikon. Die Objekte sind laut Verkaufsleiter Nils Soller im Frühsommer 2018 bezugsbereit. Der Gesamtpreis beläuft sich auf 1‘170‘000 Franken, inklusive Parkierung. Der südliche Teil des Doppeleinfamilienhauses ist bereits verkauft, der nördliche noch nicht. Im Moment kann noch ein grosser Teil des Innenausbaus durch die Käufer bestimmt werden.

Besichtigung, Tag der offenen Tür

Am Freitag, 9. März, von 15.00 bis 19.00 Uhr, sind unsere Türen offen. Die MS ImmoTrade zeigt Ihnen gerne dieses familienfreundliche und interessante Objekt.

weitere Informationen

5.5 Zimmer-Doppeleinfamilienhaus

Adresse: Frohbergstr. 4, 8342 Wernetshausen;

Preis: 1'170’000 Franken

Kontakt Verkauf: MS ImmoTrade AG, Nils Soller

Sandbühlstrasse 48, 8620 Wetzikon

Telefon: 044 930 31 81 oder 076 384 77 74

E-Mail: info@ms-immotrade.ch