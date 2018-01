Am Montag ist eine unbekannte Täterschaft zwischen 10 und 18 Uhr am Neuhüsli-Park in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt, verschaffte sich die unbekannte Täterschaft in beiden Fällen über die Haustür gewaltsam Zutritt zum Inneren der Wohnung.

Schmuck und Bargeld gestohlen

In der Wohnung durchsuchte die Täterschaft die Räumlichkeiten und Behältnisse. Sie entwendete in der ersten Wohnung Bargeld im Wert von mehreren hundert Franken und in der zweiten Wohnung Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Franken. An beiden Wohnungstüren entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Franken. (aku)