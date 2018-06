Es wäre so schön, wenn über die sportlichen Leistungen der Schweizer Nationalmannschaft an der WM in Russland diskutiert werden könnte. Stattdessen geben die Jubel-Gesten von Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri auch Tage nach dem Sieg über Serbien zu reden – auch im Zürcher Oberland.