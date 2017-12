Was gibt es Schöneres, als in Ruhe Musik zu hören, ein Buch zu lesen oder gemeinsam ein Spiel zu spielen? Es kommt natürlich aufs Buch, das Spiel oder die Musik an, und da gehen die Meinungen schnell einmal auseinander. Züriost-Redaktorin Isabel Heusser stellt den Spielklassiker Brändi Dog für heimelige und je nach Spielsituation auch kritische Stunden vor.