Die 23 Spieler des Schweizer Kaders stehen fest. Das bedeutet auch, dass drei Spieler nach Hause fahren müssen. Keine Berücksichtigung fanden der Goalie Gregor Kobel (Hoffenheim), der Aussenverteidiger Silvan Widmer (Udinese) sowie der Mittelfeldspieler Edimilson Fernandes (West Ham United). Diese drei Akteure hatten zuletzt jenem 26-Mann-Kader angehört, der in den vergangenen Tagen die WM-Vorbereitung in Lugano absolvierte.

Von den 23 Spielern, welche diese Woche im Tessin den nächsten Teil der Vorbereitung bestreiten und dann am kommenden Montag ins WM-Camp nach Togliatti reisen, sind 22 im Ausland engagiert. Nur Basels Verteidiger Michael Lang spielt in der Schweizer Super League.

Die Schweiz bestreitet am Freitag, 8. Juni, um 19 Uhr in Lugano gegen Japan das letzte Testspiel vor der WM. Das erste WM-Gruppenspiel findet am Sonntag, 17. Juni, gegen den Rekordweltmeister Brasilien statt.

Kader-Liste:

Yann Sommer (29). Goalie. Borussia Mönchengladbach. 34 Länderspiele. Roman Bürki (27). Goalie. Borussia Dortmund. 8 Länderspiele. Yvon Mvogo (23). Goalie. RB Leipzig. 0 Länderspiele. Stephan Lichtsteiner (34). Verteidiger. Juventus Turin. 98 Länderspiele. 8 Tore. Michael Lang (27). Verteidiger. FC Basel. 23 Länderspiele. 2 Tore. Nico Elvedi (21). Verteidiger. Borussia Mönchengladbach. 5. Länderspiele. 0 Tore. Manuel Akanji (22). Verteidiger. Borussia Dortmund. 5. Länderspiele. 0 Tore. Fabian Schär (26). Verteidiger. Deportivo La Coruna. 37. Länderspiele. 7 Tore. Johan Djourou (31). Verteidiger. Antalyaspor. 73 Länderspiele. 2 Tore. Ricardo Rodriguez (25). Verteidiger. AC Milan. 51 Länderspiele. 3 Tore. Francois Moubandje (27). Verteidiger. FC Toulouse. 16 Länderspiele. 0 Tore. Granit Xhaka (25). Mittelfeld. Arsenal. 61 Länderspiele. 9 Tore. Valon Behrami (33). Mittelfeld. Udinese. 77 Länderspiele. 2 Tore. Blerim Dzemaili (32). Mittelfeld. Bologna. 63 Länderspiele. 10 Tore. Denis Zakaria (21). Mittelfeld. Borussia Mönchengladbach. 9 Länderspiele. 0 Tore. Remo Freuler (26). Mittelfeld. Atalanta Bergamo. 9 Länderspiele. 0 Tore. Gelson Fernandes (31). Mittelfeld. Eintracht Frankfurt. 66. Länderspiele. 2 Tore. Xherdan Shaqiri (26). Mittelfeld. Stoke City. 68 Länderspiele. 20 Tore. Steven Zuber (26). Mittelfeld. Hoffenheim. 10 Länderspiele. 3 Tore. Breel Embolo (21). Stürmer. Schalke 04. 23 Länderspiele. 3 Tore. Haris Seferovic (26). Stürmer. Benfica Lissabon. 49 Länderspiele. 11 Tore. Josip Drmic (25). Stürmer. Borussia Mönchengladbach. 27 Länderspiele. 9 Tore. Mario Gavranovic (28). Stürmer. Dinamo Zagreb. 13 Länderspiele. 5 Tore.

(sda)