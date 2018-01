Es geschah am Donnerstag zwischen 17 und 18.45 Uhr: Der oder die Täter brachen gewaltsam durch eine Terrassentür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Grüneckweg in Rapperswil-Jona ein, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt.

Die Diebe durchsuchten die Wohnung und wurden fündig: Sie klauten Schmuck im Wert von mehreren hundert Franken. (zo)