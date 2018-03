Gestrandete Pendler am Bahnhof Uster. (Foto: Leserreporter)

Ein Zug blockierte kurz nach 17 Uhr die Strecke zwischen Aathal und Uster. Zahlreiche Passagiere warteten ungeduldig an den Bahnhöfen in Wetzikon oder Uster. Einzige Ausweichmöglihkeiten: Die S15 wurde über Effretikon umgeleitet und hielt ausserordentlich in Stettbach.

Eineinhalb Stunden später konnte die Störung behoben werden. Die S-Bahnzüge verkehrten zwischen Uster und Wetzikon wieder nach Fahrplan.