Die Euphorie im Vorfeld des Cupfinals ist gross in Rapperswil. Schon seit Tagen ist das Spiel ausverkauft. Teilweise standen die Fans über zwei Stunden für die begehrten Tickets an. Die Zuschauer dürfen auf einen spannenden Match hoffen: Die SCRJ Lakers, souveräner Leader in der Swiss League, empfangen mit dem HC Davos den Rekordmeister.

Sehr viel über den Gegner nachdenken, wollen die Rapperswiler jedoch nicht. Der Bubiker Stürmer Cédric Hüsler will die Bündner mit dem «Rappi-Rezept» schlagen, was so viel heisst, wie einfach das eigene Spiel durchzuziehen.

Für Melvin Nyffeler, den Volketswiler Goalie im Dienste der Lakers, ist das Spiel eine besondere Angelegenheit. Er hat selbst schon für den HC Davos gespielt und trifft im Final auf ehemalige Teamkollegen und seinen Ex-Trainer Arno del Curto. Eine grosse Bedeutung will er diesem Umstand jedoch nicht beimessen. Vielmehr freut er sich über die zahlreichen Zuschauer, durch die der Cupfinal-Sonntag zu einem speziellen Highlight werden soll.

Wie sich die beiden Oberländer Cédric Hüsler und Melvin Nyffeler auf den Cupfinal vorbereiten und was das Spiel für sie bedeutet, beantworten sie im Video.

Warm-up Party und Public-Viewing

Für alle Fans, die kein Ticket mehr für den Final erhalten haben, veranstalten die SCRJ Lakers am Sonntag ein Public-Viewing im Festzelt neben der Arena. Das Zelt wird bereits ab 10 Uhr geöffnet sein. Schon am Vorabend können sich die Fans zudem bei einer Warm-up Party richtig in Stimmung bringen. Für das Rahmenprogramm ist gesorgt, nun müssen nur noch die Spieler dafür sorgen, dass so richtig gefeiert werden kann.