Die vorwiegend klassisch italienische und spanische Küche wird seit je her von viel Leidenschaft und Frische geprägt. Angeboten werden Fisch- und Fleischgerichte, hausgemachte Pasta und was bei einer klassisch italienischen und spanischen Küche natürlich nicht fehlen darf: die Crema Catalana und die Zabaione.

Das «Pepino» liegt an idyllischer Lage direkt an der Glatt und präsentiert sich seit der Umgestaltung des Glattquais auch in einem neuen Gewand. Gerne wird es als «mediterrane Oase im Herzen von Dübendorf» bezeichnet und soll den Gästen das Flair eines echten mediterranen Ambientes vermitteln. So kann es an lauen Sommerabenden vorkommen, dass bei den Gästen Ferienstimmung aufkommt und man sich in weiter Ferne am Mittelmeer fühlt.

Als generationenübergreifender Familienbetrieb wünscht sich die Gerantin Carmen Perez, dass das Restaurant so lange wie möglich noch bestehen bleibt, am besten noch weitere 26 Jahre mit der gleichen frischen, hausgemachten und gehobenen Gastronomie wie bisher.

Auch während der anstehenden WM verwöhnen wir Sie gerne mit feinen toskanischen oder spanischen Weinen und den dazu passenden Gerichten – ganz nach der langjährigen und konstanten Qualität eben.

Hotel Restaurant Sternen Pepino AG, Strehlgasse 7, 8600 Dübendorf