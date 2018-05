ie Arbeitslosenquote ist im vergangenen Jahr in allen Zürcher Bezirken gesunken. (Symbolfoto: Keystone)

Per Ende April waren 22'531 Personen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) des Kantons Zürich arbeitslos gemeldet. Das sind 2300 weniger als im Vormonat, wie das Amt für Wirtschaft und Arbeit und die Volkswirtschaftsdirektion am Dienstag mitteilten.

Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Monat März um 0,3 Prozentpunkte auf 2,7 Prozent. Im April vor einem Jahr lag die Quote gar noch bei 3,6 Prozent.

Die Arbeitslosenzahlen der Region In sämtlichen Bezirken des Kantons sind die Arbeitslosenzahlen wie schon im Vormonat rückläufig. Im Bezirk Hinwil waren 1610 Stellensuchende gemeldet, das sind 110 Personen weniger als noch im März und 363 Personen beziehungsweise 18,4 Prozent weniger als noch im April 2017. Im Bezirk Pfäffikon waren im April 1059 Menschen arbeitslos. Im Vergleich zum Vormonat sind das 46 Menschen weniger. Im Vergleich zum selben Zeitraum im Vorjahr sind es 59 Personen oder 5,3 Prozent weniger . Etwas besser sieht die Arbeitslosenstatistik auch im Bezirk Uster aus. Im April waren 2846 Menschen arbeitslos, das sind 76 Menschen bzw. 2,6 Prozent weniger als noch im März. Im Vergleich zum April 2017 sind sogar 8,3 Prozent oder 259 Menschen weniger auf Arbeitssuche. (mae)

Am stärksten war der Rückgang der Stellensuchenden im Baugewerbe (minus 373), im Bereich Handel, Reparatur- und Autogewerbe (minus 132), bei Verkehr und Transport (minus 82) sowie im Gastgewerbe (minus 78).

Allerdings befindet sich in diesen Branchen nach wie vor die höchste Zahl von Stellensuchenden. Auffällig deutlich sind zudem die Rückgänge in der Metall- Maschinen- und Elektroindustrie.

Auch im Bank- und Versicherungsgewerbe setzte sich die Erholung fort. Gemäss Mitteilung sank dort die Zahl der Stellensuchenden gegenüber dem Vormonat um 3 Prozent. In den Berufen des Rechtswesens (plus 16 Personen) und Sport und Unterhaltung (plus 16) stieg der Anteil Stellensuchender auf tiefem Niveau überdurchschnittlich stark.

Statistische Vereinheitlichung

Zum deutlichen Rückgang der Arbeitslosenquote hat neben saisonalen Effekten eine gesamtschweizerische Vereinheitlichung geführt. Als registrierte Arbeitslose sind nun Personen erfasst, die sofort vermittelbar sind. Als Stellensuchende gelten Arbeitslose sowie Personen in Beschäftigungsprogrammen, Zwischenverdienst oder in der Kündigungsfrist.

Im zuletzt erhobenen Monat Februar reduzierte sich die Anzahl Ausgesteuerter auf 545 (Januar: 591). Sie schöpften ihr Recht auf Taggelder aus oder der Anspruch auf Arbeitslosengelder erlosch nach Ablauf der zweijährigen Rahmenfrist.(sda)