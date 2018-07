Samstag, 21. Juli

Trotz Regen: Trockenheit wird sich wieder verschärfen

Regen gehört zum Reeds-Festival am Pfäffikersee wie Rastas. Während die Konzertbesucher wenig amüsiert sein dürften, ist der Niederschlag für die Landwirtschaft ein Segen. Gesamthaft kamen bis Samstagabend etwa 10 bis 40 Liter Regen pro Quadratmeter, örtlich auch mehr zusammen. Die Trockenheit dürfte so vorübergehend etwas gemindert werden. «Für eine grossflächige Entspannung reicht es aber sicher nicht», schreibt der Wetterdienst Meteonews in einer Mitteilung.

Am Sonntag erwarten die Meteorologen nur noch stellenweise gewittrige Schauer, und die Temperaturen steigen wieder etwas an. In der kommenden Woche kommt dann die nächste sehr warme bis heisse und oft trockene Phase auf uns zu. «Die Trockenheit wird sich so wieder verschärfen und ein grosses Thema bleiben», so Meteonews.