Peter Arbeitsloser ist von Beruf Maschinenverschrotter. Das System sucht für ihn passende Frauen auf seinem Niveau, seine Dates sind mehr Bewerbungsgespräche als Dates und er bezahlt alles online mit einem Kuss auf den Bildschirm.

Er braucht sich auch gar nicht mehr zu entscheiden, ob Ja oder Nein: die Antwort auf alle Fragen lautet einfach: OK. Als er dann eines Tages ein Produkt zugeschickt bekommt, welches er gar nicht haben wollte, will er es zurückgeben. Das System ist aber fest davon überzeugt, dieses Produkt sei das Richtige für ihn, worauf Peter gegen das System zu rebellieren beginnt.

Hilfe erhält er dabei von seiner schlagfertigen Freundin Kiki und den defekten Maschinen, die bei ihm im Keller ein neues Zuhause gefunden haben.

Ob es Peter gelingt, in einem Land von Algorithmen und Maschinen seinen eigenen Weg zu finden? Finden Sie es heraus!

Ein Muss, weil Marc-Uwe Klings Stimme ebenso unverwechselbar wie unterhaltend ist. Als Autor, Kabarettist und Liedermacher wurde er durch seine fantastischen Känguru-Chroniken bekannt.

