Bücher und Lesen sind wichtige Bestandteile einer lebendigen Schriftkultur und Wissensvermittlung. Ohne den Schutz der Rechte von Autoren ist dies aber nur schwerlich aufrecht zu erhalten und genau auf diese Verbindung zielt der Weltbuchtag ab. Kurzum, es geht darum das Medium Buch, egal ob in gedruckter oder digitaler Form, als ein zentrales und unverzichtbares Instrument zur Bewahrung bzw. Verbreitung von Wissen und der Fähigkeit zu Lesen zu fördern.

Welttag des Buches

Die UN-Organisation für Kultur und Bildung hat sich dabei von dem katalanischen Brauch inspirieren lassen, zum Namenstag des Volksheiligen St. Georg, Rosen und Bücher zu verschenken. Über diesen Brauch hinaus hat der 23. April auch aus einem weiteren Grund besondere Bedeutung: Er ist der Todestag von William Shakespeare und Miguel de Cervantes.

Lagerverkauf

An diesem Tag möchten wir gerne einige unserer Schätze an den Mann und die Frau bringen. Daher räumen wir unser Lager und bieten eine limitierte Auswahl an Artikeln für Fr. 5.- pro Stück an.

Wann: 23. April 2018 von 14.00 - 18.00 Uhr Wo: Zürcher Oberland Medien, Rampe, Rapperswilserstrasse 1, 8620 Wetzikon (bei Schlechtwetter wird auf die Innenräume ausgewichen) Was: diverse Artikel aus dem ZO-Shop wie Bücher, CD's, DVD's etc.