Die Operettenbühne Hombrechtikon nimmt sich dieses Jahr der Operette «Der Vogelhändler» von Carl Zeller an und führt diese vom Samstag, 8. September, bis Samstag, 13. Oktober, jeweils am Freitag, Samstag und Sonntag im Gemeindesaal Hombrechtikon auf. Der Verein feiert mit diesem Stück auch gleichzeitig sein 25-jähriges Bestehen.

Die Komödie «Der Vogelhändler» wurde 1891 in Wien uraufgeführt. Das Stück spielt in der Pfalz am Anfang des 18. Jahrhunderts und handelt von einem Liebespaar: dem Vogelhändler Adam und der Dorfpostbotin Christel. «Der Vogelhändler gehört zu dem halben Dutzend Operetten, die sich seit der Uraufführung ununterbrochen im Repertoire deutschsprachiger Bühnen behauptet haben», schreibt der Verein in einer Mitteilung.

Erstmals liegt die künstlerische Leitung im Verein in Frauenhand: Bettina Dieterle ist Schauspielerin und Regisseurin und hat unter anderem schon am Opernhaus Zürich gearbeitet. Karten kosten von 25 bis 85 Franken und können über die Vereinswebseite www.operette-hombrechtikon.ch erworben werden. Mit dem Vorverkauf zeigt sich der Verein zufrieden: «Für die Premiere sind schon mehr als die Hälfte der Tickets verkauft.»