Es war ein nahmhaftes Feld, das sich am letzten Wochenende in Winterthur an den Schweizermeisterschaften im Poetry Slam einfand. Slampoetinnen und -poeten aus der ganzen Deutschschweiz brachten das Publikum im ausverkauften Festsaal des Casinotheaters Winterthur zum Lachen und zum Nachdenken. Mit seiner Hommage an Walter, den Mann im rot-weiss gestreiften Pulli, war es am Ende der Oltener Kilian Ziegler, der alle Konkurrenten übertrumpfte. Erleben Sie die besten Momente des Einzelfinales noch einmal im Video:



Platz 2 belegte die Fricktalerin Patti Basler. (Video: Chiara Coniglio/Lennart Langer)

«Gimmer Wasser!», der Langenthaler Valerio Moser schaffte es ins Halbfinale. (Video: Chiara Coniglio/Lennart Langer)

Ebenfalls im Halbfinale stand der Thurgauer Jan Rutishauser. Dort präsentierte er eine Hommage ans Lesen. (Video: Chiara Coniglio/Lennart Langer)