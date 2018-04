Der geplante regionale Naturpark hättesich dereinst über das von 13 Gemeinden in den Kantonen Zürich, St. Gallen und Thurgau erstrecken sollen. (Archivbild: Christof Sonderegger)

Der regionale Naturpark für das Zürcher Oberland wird nicht in die Realität umgesetzt. Nach dem Abschluss der Machbarkeitsanalyse wurde an der Generalversammlung des Gemeindeverbandes Pro Zürcher Berggebiet entschieden, den Managementplan nicht weiter zu verfolgen. Dies teilt der Verband heute Abend in einer Mitteilung mit.

Der Plan ist ein grosser Bestandteil des Gesamtprojekts, das ohne ihn nicht mehr funktioniert. Der Park im Zürcher Oberland hätte sich dereinst über das Gebiet von 13 Gemeinden in den Kantonen Zürich, Thurgau und St. Gallen erstrecken sollen.

Kein gemeinsamer Nenner

Mit der Machbarkeitsabklärung wurde anhand des vorhandenen Potenzials in der Region analysiert, ob ein Naturpark im Zürcher Berggebiet umsetzbar ist. Neben den zum Teil hohen Naturwerten ist vor allem auch das kulturhistorische, gut erhaltene Erbe, insbesondere im Bereich Industriekultur, als positiv vermerkt. Auf dieser Basis hat sich der Gemeindeverband anfangs 2017 entschieden, den Managementplan anzugehen.

Bei Gesprächen in der Region sei im Laufe des vergangenen Jahres festgestellt worden, dass es herausfordernd sei, die unterschiedlichen Auffassungen zu einem Regionalen Naturpark auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Pro Zürcher Berggebiet sei mit der regionalen Dachmarke «natürli» und darunter laufenden Projekten, sowie im Tourismus bereits stark positioniert, heisst es weiter in der Mitteilung.

Zurückhaltendes Interesse

Der Mehrwert eines Parkes war deshalb nicht einfach aufzuzeigen. «Das Projekt stiess möglicherweise auch dadurch auf eher zurückhaltendes Interesse bei regionalen Akteuren und möglichen Projektträgern», wird weiter geschrieben.

2016 liess der Verband noch verlauten, das Projekt sei realisierbar. Anscheinend hat sich in der Zwischenzeit einiges geändert und das Zürcher Oberland muss ohne Park auskommen. (zo)