28 Grad im Schatten: Auch das Rock the Ring in Hinwil wird von der Sonne begleitet. (Foto: David Kilchör)

Hochsommerliche Temperaturen zum geniessen: In der Region war es am 20. Juni um 28 Grad warm.

Hochdruckgebiet Christof bescherte uns am Mittwoch viel Sonnenschein. Dank der warmen und recht trockenen Luftmasse konnten so bei praktisch wolkenlosen Verhältnissen an einigen Stationen die 30-Grad-Marke geknackt werden, wie der Wetterdienst Meteonews mitteilt. Am wärmsten wurde es einmal mehr in Sitten mit 31,8 Grad. Damit wurde im Wallis der erste Hitzetag in der Schweiz im Jahr 2018 registriert.

Den höchsten Wert in der Region registrierte die Messstation in Seegräben mit 29,2 Grad. In Dübendorf war es 28,8 Grad warm, gefolgt von Hittnau (27,2 Grad) und Egg (26,7 Grad).

Die Temperaturen machen derzeit auch den Besuchern des Festivals Rock the Ring in Hinwil zu schaffen: Zum Liveticker des Musikspektakels im Betzholzkreisel geht es hier >>

Fast 16 Stunden hell

Der Sonnenaufgang ist derzeit etwa um 5.30 Uhr, der Sonnenuntergang erfolgt kurz vor 21.30 Uhr. Die Tageslänge beträgt demnach fast 16 Stunden. «So konnte die sowieso schon ziemlich warme Luftmasse über dem Alpenraum durch die kräftige Sommersonne weiter erwärmt werden», schreiben die Meteorologen.

Es bleibt warm

Auch am Donnerstag ist es nochmals recht sonnig und sommerlich warm, allerdings ziehen tagsüber Wolkenfelder auf und die Schauerneigung steigt besonders Richtung Alpen etwas an. Zudem frischt im Tagesverlauf der Westwind auf, am Abend dreht er auf Nordwest und führt kühlere Luftmassen in die Schweiz.

Nach einem sonnigen Wochenende mit 21 bis 23 Grad stellt sich ab Montag möglicherweise eine stabile Omega-Wetterlage ein, wie Meteonews mitteilt. Es werde sehr warme und weiterhin trockene Luft von Nordafrika via Spanien nach Mitteleuropa geführt. (mig)