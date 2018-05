«Das Zürcher Oberland ist im Vergleich zu anderen Regionen sehr glimpflich davongekommen», sagt die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage zu einer Schadensbilanz des Gewitters von gestern Mittwochabend. Es seien vereinzelte Meldungen von Wassereinbrüchen in Liegenschaften eingegangen und Bauabschrankungen umgewindet worden. Zudem sei in Girenbad ein Baum umgestürzt. Die Meldungen, die allesamt zwischen 19 und 20 Uhr eingegangen seien, könne man aber an einer Hand abzählen, heisst es bei der Kapo.

Damit machen die Meldungen aus dem Zürcher Oberland einen winzigen Bruchteil aus: Es sei zu über 700 Feuerwehreinsätzen gekommen und der Flugverkehr am Flughafen Zürich-Kloten stand während einer halben Stunde still, wie die Nachrichtenagentur sda schreibt.

S15 fuhr nicht mehr

Besonders betroffen war demnach das Zürcher Unterland, wo mehrere hundert Notrufe eingingen. So traten mehrere Bäche über die Ufer, und Bäume stürzten um. Es seien an einzelnen Orten ganze Strassenzüge überflutet worden. Wasser sei in hunderte Wohnungen, Keller und Tiefgaragen eingedrungen.

Ausserdem legte das Unwetter eine Bahnstrecke lahm: Weil in Dielsdorf und Steinmaur Weichen unter Wasser standen, konnten die Züge der S15 zwischen Dielsdorf und Niederweningen nicht mehr verkehren.

Verschmutztes Trinkwasser

Im Nordwesten des Kantons wurde in Schöfflisdorf und Oberweningen gegen 22.30 Uhr ein Sirenenalarm ausgelöst, wie die Zürcher Kantonspolizei mitteilte. In den beiden Gemeinden war das Trinkwasser nach dem Unwetter stark verschmutzt. Die Bürger müssen auf Anweisung der Behörden Wasser sparen und dieses vor dem Gebrauch abkochen. Für wie lange, war zunächst unklar. Die beiden betroffenen Gemeinden wollen heute Donnerstagmorgen informieren.

Stark vom Regen getroffen wurde auch Dielsdorf. Dort wurde laut Polizei ein Hallenbad wegen eines Wassereinbruchs im Keller evakuiert. Zudem drang Wasser in einen Chemiebetrieb ein, und Fässer mit Chemikalien schwammen in den Fluten, wie ein Sprecher von Schutz & Rettung der sda sagte. Für die Bevölkerung bestand laut Angaben der Polizei keine Gefahr.

Zehntausende Blitze

Wie SRF Meteo mitteilte, zog die Gewitterline am Nachmittag und Abend über die Schweiz hinweg. Sie brachte neben den Überschwemmungen auch bis zu vier Zentimeter grosse Hagelkörner und zehntausende Blitze. (zo/sda)