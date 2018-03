Bei der 90. Oscarverleihung, konnte der Disney Pixar Weihnachtshit COCO gleich zweimal abräumen: COCO bekam die begehrteste Trophäe der Welt in den Kategorien «Bester Song» und «Bester animierter Spielfilm» und reiht sich damit in die Liste der erfolgreichen Filme aus dem Hause Disney Pixar ein. Die Geschichte über die Reise eines musikalisch hochtalentierten 12-jährigen Jungen zu seinen Vorfahren ins magische Totenreich gewann erst kürzlich den Golden Globe® als bester Animationsfilm. Am 15. März 2018 kommt diese äusserst lebendige Geschichte nun auf DVD, Blu-ray und Blu-ray 3D in die heimischen Wohnzimmer.

Im Mittelpunkt des 19. Films der Pixar Animation Studios steht der Mexikaner Miguel Rivera, der sich selbst Gitarre spielen beigebracht hat und als Sänger seinem Idol Ernesto de la Cruz nacheifert – dem grössten Star, den Mexiko je hervorgebracht hat. Doch bei Miguel zu Hause ist Musik strengstens verboten, und das schon seit Generationen. Als Miguel meint ein Familiengeheimnis aufgedeckt zu haben, welches Ernesto de la Cruz einschliesst, möchte er es so schnell wie möglich mit seiner Familie teilen, um ihm seinen Weg zum Musiker freizumachen. Doch zu seiner Überraschung macht das alles nur noch schlimmer.

Und dann geschieht etwas Magisches: am «Día de los Muertos», dem Tag der Toten, steht der impulsive Teenager plötzlich den Geistern der Verblichenen gegenüber, die aus dem Land der Toten zu Besuch gekommen sind. Diese äusserst lebhafte, farbenfrohe Parallelwelt wird von Generationen über Generationen von Menschen bevölkert, die das Land der Lebenden schon vor langer Zeit verlassen haben. Dazu gehören auch Miguels Vorfahren, die ihn sofort erkennen und ihm helfen wollen. Allerdings nur unter der Bedingung, dass er die Musik endgültig aufgibt. Doch das kommt für Miguel auf keinen Fall in Frage. Also tut er sich mit einem quirligen, gewitzten Skelett namens Hector zusammen. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach dem legendären Ernesto de la Cruz. Denn er könnte der Schlüssel zu dem Geheimnis sein, das die entschieden unmusikalische Familie Rivera hütet.

Mit COCO präsentiert Disney Pixar ein neues originelles und fantasievolles Animations-Abenteuer, in dem das mehrfach preisgekrönte Filmemacher-Duo mit Regisseur Lee Unkrich (FINDET NEMO, TOY STORY 3) und Produzentin Darla K. Anderson (CARS, TOY STORY 3) zusammen mit Co-Regisseur Adrian Molina ein fulminantes, farbenfrohes und witziges Filmfeuerwerk zündet! Die Filmemacher entführen uns in ein farbenfrohes Spektakel voller tiefschwarzem (Galgen-) Humor, ganz viel Herz und auch ein klein wenig Schmerz. Den Sound zu COCO liefert der Oscar®-prämierte Komponist Michael Giacchino (OBEN, DIE UNGLAUBLICHEN).

COCO ist ab 15. März 2018 auf DVD, Blu-ray und als Blu-ray 3D Steelbook erhältlich.

DVD bei Cede.ch bestellen - hier Blu-ray bei Cede.ch bestellen - hier