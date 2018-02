Am 15. April gehen die Stadtratswahlen in Uster über die Bühne. Zur Wahl stellen sich Barbara Thalmann und Cla Famos. Erstere hat bereits 2014 fürs Stadtpräsidium kandidiert und war damals im 2. Wahlgang knapp Werner Egli unterlegen. Konkurrent Cla Famos hingegen kandidiert zum ersten Mal für das höchste Amt Usters.

Die Zürcher Oberland Medien holt die Stadtpräsidiumskandidaten in den «Lunch-Talk» und stellt die brennenden Fragen zur Kandidatur, politischen Zielen und Erfahrung. Verfolgen Sie die Sendung live im Publikum mit:

Die Aufzeichnung findet am Montag, 5. März 2018 um 12.15 Uhr, in der Lounge TOP77 im Einkaufszentrum «Uschter 77» , Zürichstrasse 1, 8610 Uster statt. Die Ausstrahlung erfolgt gleichentags auf Tele Top und im WebTV des News- und Serviceportals züriost.ch. Nach Aufzeichnung der Sendung (ca. 13.00 Uhr) stehen beide Politiker für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung.

Reservieren Sie jetzt Ihren Platz bis spätestens Freitag, 2. März, 12.00 Uhr via Formular oder E-Mail an: lunchtalk@zol.ch oder per Telefon an 044 933 32 38 (zu Bürozeiten).



Snacks und Getränke stehen kostenlos zur Verfügung.

Der Eintritt ist frei. Achtung: Die Platzzahl ist beschränkt!