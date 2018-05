Sauber-Fahrer und Formel-1-Rookie Charles Leclerc schafft zum zweiten Mal in Serie den Sprung in die Punkte. (Foto: Keystone)

Zwei Wochen nach seinem 6. Platz in Baku wurde Charles Leclerc beim Grand Prix von Spanien unter den Augen von Teamgründer Peter Sauber als Zehnter abgewinkt. Erstmals seit drei Jahren gelang es dem Sauber-Team damit wieder einmal, in zwei aufeinanderfolgenden Rennen in die Top 10 zu fahren und damit WM-Punkte zu gewinnen. Marcus Ericsson im anderen Auto von Alfa Romeo Sauber-Ferrari erreichte den 13. Platz.

Leclerc, der auf dem Circuit in Montmeló 2016 ein Rennen im Rahmen der GP3 und vor Jahresfrist eines der Formel 2 gewonnen hatte, avancierte zum grossen Gewinner in der Startphase. Der 20-jährige Monegasse verbesserte sich gleich um fünf Positionen, entkam so knapp der Massenkarambolage in der 1. Runde und reihte sich an 9. Stelle ein. In der Folge verteidigte er sich gegen den zweimaligen Weltmeister Fernando Alonso lange geschickt und konnte so weiteres Selbstvertrauen tanken. «Ich lerne immer noch sehr viel», so der Rookie.

Die Fortschritte bei Sauber im Rennmodus sind nicht zu übersehen; zum Ausdruck kommen sie auch in der WM-Wertung. Nach fünf Grands Prix hat die Hinwiler Equipe bereits elf Punkte auf dem Konto - vier mehr als in den vergangenen beiden Jahren zusammen. (sda)