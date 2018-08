Auf einer Fläche von rund 200 Quadratmetern brannte es am Dienstag neben der Oberlandautobahn in Schmerikon. (Foto: Kapo St. Gallen)

Am Dienstagmittag erhielt die Kantonspolizei St.Gallen kurz nach 12.30 Uhr die Meldung, dass eine Böschung an der Säntisstrasse in Schmerikon, in der Nähe der Autobahnunterführung der A53, brenne. Die ausgerückte Feuerwehr brachte den Brand zwar rasch unter Kontrolle, trotzdem brannte aber eine Fläche von knapp 200 Quadratmetern ab. Die Brandursache ist unklar und wird durch das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen untersucht.

Die Trockenheit hat die Waldbrandgefahr im Vergleich zu früheren Jahren stark ansteigen lassen. Aus Gründen der Sicherheit macht die Kantonspolizei St.Gallen nochmals auf das andauernde Feuerverbot aufmerksam. Es ist gänzlich untersagt Feuer zu entfachen. (zo)