Seit den 1930er Jahren wird in der Schweiz der Muttertag gefeiert. Noch heute schicken Kinder ihrem Mami zu dieser Gelegenheit ein Kärtchen, übergeben Zeichnungen, ein selbstgebasteltes Geschenk – oder kaufen einen Blumenstrauss. Dass Unternehmen den Tag auf jede erdenkliche Art zu vermarkten versuchen, ist bisweilen ärgerlich, aber nicht neu: Schliesslich waren es die Verbände der Floristen, der Gärtnermeister und der Konditormeister, die sich hierzulande für den Muttertag einsetzten und ihm schliesslich vor bald 90 Jahren zum Durchbruch verhalfen.

Haben die Zürcher Oberländer noch Lust, am Muttertag ihre Mütter zu überraschen? Verschenken sie am Sonntag Pralinen, oder doch eher Blumen? Was sie vom Muttertag halten, wie sie ihn verbringen und ob die Mamis spezielle Erwartungen an ihre Kinder haben, zeigt eine Umfrage.

Sarah Häberli aus Bubikon

Ich habe vor, meiner Mutter ein Kärtchen zu schreiben, ihr darin zu danken und am Sonntag ein bisschen Zeit mit ihr zu verbringen, rauszugehen, mit ihr Zmorge zu essen. Mein Mami ist die Beste, weil sie immer für mich da ist, mir immer hilft und mir immer zuhört, wenn ich sie brauche. Ich wünsche ihr, dass sie glücklich ist, dass sie im Leben das machen kann, was sie glücklich macht und sie erfüllt.

Dennis Baumann aus Pfäffikon

Grundsätzlich feiern wir den Muttertag in der Familie nicht gross. Ich finde eigentlich, dass es keinen speziellen Tag geben muss, um nett zur Mutter zu sein: Das kann man immer machen. Aber weil Muttertag ist, gibts vielleicht doch einen Kuchen für sie. Wahrscheinlich koche ich am Sonntag dann auch für sie Znacht. Jedes Mami sollte Anerkennung bekommen.

Claudia Campopiano aus Wetzikon

Der Muttertag ist schon ein spezieller Tag, aber ich habe keine Erwartungen an ihn. Letztes Jahr habe ich von meiner Tochter und meinem Mann etwas Selbstgebasteltes bekommen, und die Überraschung war perfekt. Wahrscheinlich bringe ich meiner Mutter auch Blumen, oder wir überraschen sie mit einem Brunch. Sie ist nicht nur das beste Mami für mich, sondern auch die beste Omi!

Sandro Büsser aus Rapperswil

An diesem Sonntag werde ich mit meiner Schwester und meiner Mutter wahrscheinlich brunchen gehen und meiner Mutter noch ein kleines Geschenk kaufen, wohl Blumen. Sie hat schon so viel mit mir durchmachen müssen, sie hatte es nicht immer einfach mit mir, darum kann man ruhig auch mal etwas zurückgeben. Ich hoffe, dass sie gesund bleibt und so, wie sie ist.

Cornelia Battaglia aus Tann

Ich hoffe vor allem, dass es einen schönen, sonnigen Sonntag gibt. Als Mutter einmal gewürdigt zu werden, ist sicher sinnvoll. Aber ich erwarte nicht von meiner Tochter, dass sie mir etwas schenkt. Ich möchte die Entscheidung ihr überlassen, ob sie mich gerade an diesem Tag überraschen will oder nicht. Zeitgemässer als der Muttertag wäre vielleicht ein Elterntag.

Joana Frei aus Grüt

Ich finde es gut, dass es einen Muttertag gibt. Damit man für einmal die Mutter ehrt für das, was sie für einen macht. Es wäre für sie sicher wichtig, dass die Kinder mal danke sagen. Das geht im Alltag oft vergessen, man nimmt das für selbstverständlich. Aber meine Mutter ist immer für mich da und zeigt mir, wo es durchgehen soll, wenn ich nicht weiter weiss. Sie spornt mich immer an, weiterzumachen.

Melina Aeschbach aus Hinwil

Ich schaue schon, dass ich den Muttertag mit meinem Mami verbringen kann. Ich werde ihr wahrscheinlich ein Kärtchen schenken, aber nichts Grösseres. Mir ist es wichtiger, dass man das ganze Jahr über füreinander da ist und nicht nur am Muttertag. Mein Mami ist die Beste für mich, weil sie mich grossgezogen hat und weil ich ohne sie nicht da wäre. Ich wünsche ihr nur das Beste!

Gisela Speidel aus Wetzikon

Es gibt sicher Mütter, die es nötig haben, dass man am Muttertag an sie denkt. Ich stamme aus einem Land, in dem die Mutter im Krieg zum Ideal hochstilisiert wurde. Als kleines Mädchen holte ich im Wald Moos und Veilchen und machte eine Schale für sie. Das war halt so üblich. Ich weiss nicht, ob es bessere Mamis gab. Aber im Nachhinein habe ich grosse Hochachtung für das, was sie geleistet hat.