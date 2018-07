Wer am Montag, 8. Juli, von Wildberg nach Rikon und umgekehrt fahren will, muss einen Umweg in Kauf nehmen. Denn die Wildbergstrasse, die auf Zeller Gemeindegebiet liegt, bleibt von 6 bis 18 Uhr wegen Unterhaltsarbeiten gesperrt, wie die Gemeinde Wildberg mitteilt. Die kürzeste Umfahrung führt über die Tösstalstrasse in Turbenthal. Diese Strecke ist knapp 3,5 Kilometer länger als der gewohnte Weg. (zo)