Der Gemeinderat erwartet diesen Entscheid des Bezirksrates nicht vor Ende März. Er ist aber guter Dinge, wie er am Mittwoch mitteilte. Denn in einem juristischen Kurzgutachten ist der ehemalige Stadtschreiber von Winterthur, Arthur Frauenfelder, zum Schluss gelangt, dass ein Rahmenkredit im vorliegenden Fall rechtlich zulässig, sachgerecht und grundsätzlich zu empfehlen sei.

Der Zeller Gemeinderat will den Rahmenkredit über 25 Millionen Franken für die Jahre von 2018 bis 2036 am 18. Juni der Gemeindeversammlung zur Vorberatung vorlegen. Am 23. September sollen die Zeller an der Urne darüber befinden.

Bereits im vergangenen Dezember wollte der Gemeinderat einen Rahmenkredit beantragen: Für verschiedene Unterhalts- und Ausbauarbeiten an Schulbauten hatte er, um nicht mit jedem einzelnen Projekt vor die Stimmbürger treten zu müssen, ein Gesamtpaket von 6,4 Millionen Franken für die Jahre von 2018 bis 2024 geschnürt.

Dieses an der Gemeindeversammlung traktandierte Geschäft zog der Gemeinderat dann aber wegen der unklaren Rechtslage wieder zurück. Die Rechnungsprüfungskommission hatte zuvor kritisiert, dass die verschiedenen Projekte nicht zusammenpassen würden und dass der Stimmbürger Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten verliere. Auch der Bezirksrat schaltete sich ein.

Die Rechtsgrundlage für den Rahmenkredit findet sich im Gemeindegesetz, welches als Verpflichtungskredite einerseits den Objektkredit und anderseits den Rahmenkredit erwähnt. «Welchen Anforderungen ein Rahmenkredit im Einzelnen zu entsprechen hat, ist im kantonalen Gemeinderecht nicht näher beschrieben», hält der Zeller Gemeinderat fest. Er sieht deshalb «in dieser Sache dem ausstehenden Entscheid des Bezirksrates mit Interesse entgegen».