Der Vorfall ereignete sich auf dem Parkplatz des Privatareals an der Industriestrasse 8 in der Grüze. (Foto: Michael Hotz)

Als C. S.* letzte Woche nach dem Einkaufen zu ihrem Wagen zurückkehrte, traute sie ihren Augen kaum. Auf der Frontscheibe fand die Winterthurerin eine Parkbusse über 50 Franken – rein rechtlich spricht man vom sperrigen Ausdruck «Verzeigung mit Erhebung einer Umtriebsentschädigung infolge einer Übertretung des audienzrichterlichen Parkverbots auf einem Privatareal».

C. S. war zuerst verwirrt, dann wütend, hatte sie doch ein Parkticket gelöst und dessen Frist nicht überschritten.

Schock nach dem Einkaufen

Aber von vorne. Die Winterthurerin wollte an diesem Mittwochnachmittag einige Einkäufe erledigen. Dafür fuhr sie mit ihrem Auto auf den Parkplatz an der Industriestrasse 8 in der Grüze. C. S. löste ein Parkticket für eine Stunde, wofür sie 50 Rappen bezahlte. Zuerst kaufte sie in Otto’s Warenladen ein, anschliessend begab sie sich in den türkischen Lebensmittelladen Aymez. Noch vor Ablauf der 60 Minuten kehrte sie zu ihrem Auto zurück. Dies konnte C. S. mittels Quittungen belegen, die dem «Stadi» vorliegen.

14.47 Uhr: Verzeigung wird ausgestellt C. S. ist gerade unterwegs zum Ticketautomat. (Quittung: zvg)

Eine Verzeigung hatte sie trotzdem bekommen, ausgestellt vom privaten Ordnungsdienst Funkwache AG. Die angegebene Zeit auf der Verzeigung gibt Aufschluss darüber, weshalb diese ausgestellt wurde. Ein Kontrolleur des Zürcher Privatunternehmens schrieb um 14.47 Uhr die Busse, während die Frau sich zum Ticketautomaten aufgemacht hatte, um die Parkgebühr zu zahlen. Nur eine Minute später, um 14.48 Uhr, hatte sie das erledigt.

14.48 Uhr: C. S. löst Parkticket Für 50 Rappen löst sie ein Ticket, um eine Stunde parkieren zu dürfen. (Quittung: zvg)

C. S. wollte diese ungerechtfertigte Verzeigung nicht einfach so hinnehmen. «Ich versuchte, mich bei der Firma gleich zu beschweren, doch am Telefon nahm niemand ab.» Unter der kostenpflichtigen Nummer – man bezahlt Fr. 3.50 pro Minute – ist nur Vormittags, von 8.15 bis 11.45 Uhr, unter der Woche eine Ansprechperson der Funkwache AG erreichbar. Auch im Otto’s und bei der Polizei konnte man der Frau nicht weiterhelfen. «Ich fühlte mich machtlos, deshalb wandte ich mich an die Medien.»

Funkwache AG zieht Busse zurück

Seitens der Funkwache AG spricht man von einem Versehen. Geschäftsführer Mario Byell teilt auf Anfrage mit: «Natürlich müssen wir Toleranzzeiten gewähren, damit die Gebühr bezahlt werden kann. Deshalb nehmen wir nach der Toleranzzeit nochmals eine Gegenkontrolle vor.» Dies sei auch in diesem Fall geschehen, man habe festgestellt, dass die Gebühr um 14.48 Uhr entrichtet worden sei. «Leider hat unser Kontrolleur die Verzeigung nicht annulliert, was wir hiermit tun. Wir bedauern diese Überschneidung und haben unsere Kontrolleure nochmals auf die Toleranzzeiten instruiert.»

C. S. freut sich, dass die Funkwache AG die Verzeigung zurückgezogen hat. Sie sagt aber auch: «Ich bin mir sicher, dass nichts passiert wäre, wenn ich mich selber bei der Firma gemeldet hätte.»

Zwielichtige Vorgehensweisen

Dass die Winterthurerin mit ihrer Annahme zumindest nicht unrecht hat, beweisen weitere Medienberichte über die Funkwache AG. Der «Beobachter» berichtete Ende 2017 von einem Fall, bei dem ein Mann gleich zweimal eine Busse vom privaten Ordnungsdienst erhalten hatte. Er war aber an den angegebenen Daten nachweisbar nie mit seinem Fahrzeug in der Stadt Zürich unterwegs, wo die Verzeigung ausgestellt wurde. Auf eine schriftliche Anfrage erhielt der Beschuldigte gemäss «Beobachter» nie eine Antwort.

2011 veröffentlichte «20 Minuten» mehrere Artikel, in denen Leser-Reporter dem Privatunternehmen «Abzocke und eine systematische Bewirtschaftung» vorwarfen. In einem der Berichte heisst es: «Schriftliche Anfragen beantwortet die Funkwache nicht – sie ignoriert sie».

*Name der Redaktion bekannt