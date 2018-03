Die Klasse 3e der Kantonsschule Rychenberg hatte eine besondere Idee: In Gruppen verfassten sie Kolumnen, in denen sie über ihre persönlichen peinlichsten Momente erzählen. Wie das Projekt entstand, ist hier zu lesen. Täglich erscheint auf «Züriost» ein neuer Text.

Heute erzählen Philippe Koruna und Remo Thalmann, wie eine Bonusfrage zum Gelächter der ganzen Klasse wurde.

«An einem ganz normalen Tag im Gymnasium hatte ich vergessen für die Lateinprüfung zu üben, deshalb ging ich die Bonusfragen besonders akribisch durch. In diesem Moment stach mir eine besonders schmackhafte ins Auge: «Welcher Vulkan löschte Pompei aus?» Es war nicht leicht, denn ich kannte keine Vulkane. Doch da hatte ich einen Geistesblitz, was nicht allzu oft passierte. Wir hatten im Geographieunterricht Afrika durchgenommen und daher wusste ich, dass der Kilimandscharo ein Vulkan war, jedoch berücksichtigte ich nicht den Fakt, dass er in Afrika liegt und Pompei in Italien. Ich musste diese Bonusfrage richtig haben, denn ich hatte in den bisherigen Prüfungen keine Note über 3. Jedoch hatte ich auch bei dieser Prüfung ein schlechtes Gefühl, als ich sie dem Lehrer abgab.

Drei Monate später gab uns der Lateinlehrer die korrigierten Prüfungen zurück und ich hatte bereits vergessen, was ich geschrieben hatte. Meine Sitznachbarinnen hatten sehr gute Noten, sodass es mich zuversichtlich stimmte. Der Lehrer gab mir jedoch meine Prüfung zuerst nicht zurück, sondern las vor der ganzen Klasse meine Bonusaufgabe vor. Ich wunderte mich, warum alle so lachten, denn der Kilimandscharo war doch auch ein Vulkan. Dann gab mir der Lehrer meine Note zurück und es war eine 2.25. Meine Hoffnung auf eine genügende Note war mit dem Vulkan zusammen erloschen.»