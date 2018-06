Der nächste Film über Annika Heiniger von den Winterthur Warriors Diamonds Cheerleader ist derzeit in Produktion. (Foto: PD)

«Wir wenden viel Zeit für diese Geschichten auf, deshalb suchen wir nach Personen und Themen, die uns besonders ansprechen», so Susanne Früh. (Foto: Tina Schöni)

Jeder hat eine spannende Geschichte zu erzählen. Davon sind Lukas Schwarzenbacher und Susanne Früh von Islandart (siehe Box) überzeugt. In ihrem Kurzfilmprojekt «Kurzgeschichten aus Winterthur» stellen der Filmemacher und die Grafikerin diese These unter Beweis.

Der erste Kurzfilm handelt vom Winterthurer Architekten Werner Stahel. (Video: Islandart)

Die Hauptprotagonisten sind Menschen aus Winterthur, die jeweils in einer von zwölf Episoden von ihren Plänen und Träumen, von vergangenen Zeiten und über den Alltag in der Stadt erzählen. Für Lukas Schwarzenbacher ist es eine Herzensangelegenheit: «Wir wollen Geschichten von und für Winterthur weitergeben und die Stadt und ihre Einwohner besser kennenlernen.»

Verbunden mit der Stadt

Eine spannende Geschichte hat ihr Protagonist aus dem ersten Kurzfilm zu berichten. «Der Architekt» heisst die Episode, die vom Winterthurer Werner Stahel und seinem Engagement in Nepal handelt. Mal skizzierend am Schreibtisch, mal holzhackend im Schnee erzählt er im Video von seiner prägenden Begegnung mit einem Nepalesen im jungen Erwachsenenalter, seiner Reise ins Königreich des Himalaja und seinem Einsatz vor Ort nach dem grossen Erdbeben im April 2015.

«Die Initialzündung eines Themas muss aus Winterthur stammen.» Lukas Schwarzenbacher, Filmemacher

Trotz der Hingabe zu diesem fernöstlichen Land, hat er seinen Wohnort in Winterthur nie aufgeben wollen. «Ich fühle mich hier sehr wohl, auch weil meine Freunde und meine Familie in Winterthur leben», sagt Werner Stahel im Film.

Eine solche Verbundenheit mit der Stadt sei für Lukas Schwarzenbacher und Susanne Früh jeweils ausschlaggebend bei der Wahl ihrer Protagonisten. «Die Initialzündung eines Themas muss aus Winterthur stammen. Es sind Stadtgeschichten, die auch aufzeigen, was Menschen aus Winterthur in der Welt bewegen», erklärt Lukas Schwarzenbacher. Kollegin und Geschäftspartnerin Susanne Früh stimmt dem zu und merkt an: «Wir wenden viel Zeit für diese Geschichten auf, deshalb suchen wir nach Personen und Themen, die uns besonders ansprechen.»

Über 80 Stunden Zeitaufwand

Zwei Jahre Vorbereitungszeit benötigten Lukas Schwarzenbacher und Susanne Früh für die Entwicklung des Projekts. Die erste Episode kostete sie 10 000 Franken und mehr als 80 Stunden Zeitaufwand. Auch wenn das Filmprojekt eine Freizeitbeschäftigung ist und nicht wie üblich im Auftrag eines Kunden entsteht, weichen die Jungunternehmer nicht von ihrer perfektionistischen Arbeitsweise ab. «Am Ende muss alles passen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, ein Projekt nach unserem eigenen Gusto umzusetzen, zu lernen und auszuprobieren», sagt die studierte Grafikerin. Lukas Schwarzenbacher ergänzt: «Natürlich ist es auch etwas Werbung in eigener Sache. Grosse Kampagnen können wir nicht lancieren, aber mittels dieses Projekts eben zeigen, was in uns steckt.»

Der nächste Film über Annika Heiniger von den Winterthur Warriors Diamonds Cheerleader ist derzeit in Produktion. Die Episode wird Ende August auf ihrer Webseite veröffentlicht.