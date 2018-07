Der ideale Start in die Sommerferien: Rund 150 angemeldete Kinder nahmen diesen Samstag die Winterthurer Steinberggasse ein und verkauften von 9 bis 13 Uhr ihre intakten, aber nicht mehr benötigten Spielsachen, Bücher, DVDs und mehr.

Am Kinderflohmarkt, der vom «Stadi» zusammen mit «Züriost» organisiert wurde, waren die Kinder selbst für den Verkauf verantwortlich – mit Unterstützung der Eltern oder älteren Geschwistern. Sie alle profitierten von sommerlich warmen Temperaturen. So gingen die meisten mit einem ordentlich aufgebesserten Sackgeld wieder nach Hause – oder ins Schwümi.

Gespendete Spielsachen Die Spielwaren kommen unterprivilegierten Familien in der Westukraine zugute. (Foto: Christian Saggese)

Zum ersten Mal konnten übriggebliebene Spielsachen an einem Stand abgegeben werden. Die Spielwaren werden im November vom Winterthurer Verein «Herz für Kinder» an unterprivilegierte Familien in der Westukraine verteilt. «Wir danken allen Kinderflohmarkt-Teilnehmenden für ihre grosszügigen Spenden», so «Stadi»-Redaktionsleiter Christian Saggese.