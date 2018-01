Emanuel Rüedi, 24, Aadorf «Auch wenn ich selbst nicht rauche, finde ich ein Rauchverbot am Bahnhof nicht notwendig. Man ist ja an der freien Luft, in Räumlichkeiten ist das Rauchen ohnehin schon nicht mehr erlaubt.»

Die Zigarette während dem Warten auf den Zug könnte von der SBB ab Ende 2018 verboten werden. Bis der definitive Entscheid aber gefällt wird, sollen in einer 12-monatigen Testphase drei verschiedene Verbots-Modelle getestet werden. Diese werden an fünf bis sechs Standorten in der ganzen Schweiz ausprobiert.

Ist ein rauchfreier Bahnhof auch in Winterthur erwünscht? «Züriost» hat sich nach der Meinung von Menschen auf Winterthurer Strassen umgehört.

Während die ältere Generation ein Rauchverbot befürworten würde, stören sich die jüngeren Befragten nicht an den Rauchern am Bahnhof. So sagt die 27-jährige Mirjam Glättli: «Mich stört es nicht gross, wenn jemand in meiner Nähe raucht.» Ähnlicher Meinung ist Emanuel Rüedi (24). «Ich finde ein Rauchverbot am Bahnhof nicht notwendig.»

Anders tönt es bei Elisabeth Rohner: «Ich mag es nicht, wenn mir Rauch ins Gesicht kommt. Auch der Geschmack stört micht.» So würde die 74-Jährige Raucherzonen begrüssen.

Ebenfalls einen rauchfreien Bahnhof wünscht sich der 81-jährige Ernst Althaus. «Wenn jemand neben mir raucht, stört mich der Geschmack schon ziemlich», betont der Senior.

Die detaillierten Antworten sind in der Bildstrecke oben zu finden.