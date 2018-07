Federico Mantovani freut sich auf die verschiedenen Essensstände am Festival. (Foto: Elena Willi)

Victorine Arquint war bisher noch nie an den Musikfestwochen. (Foto: Elena Willi)

Vom 8. bis 19. August verwandelt sich die Winterthurer Altstadt in eine grosse Bühne für Musiktalente. Von kreativen Newcomern bis zu bekannten Acts ist für jeden etwas dabei. Auch ein Familienprogramm und kulinarische Vielfalt werden geboten.

Worauf freuen sich die Winterthurer am meisten? Passanten haben «Züriost» verraten, was sie sich an den Musikfestwochen nicht entgehen lassen möchten.

Tobias Brunner (27) aus Winterthur «Hauptsächlich freue ich mich auf die coole und lockere Stimmung am Fest. Am liebsten würde ich die ‹Beginners› sehen, aber leider bin ich dann bereits in den Ferien. Vielleicht habe ich nächstes Jahr die Chance.»

VIctorine Arquint (16) aus Winterthur «Ich war noch nie an den Musikfestwochen in Winterthur, aber ich freue mich auf die verschiedenen Musikrichtungen. So kann man mal etwas neues kennenlernen und ausprobieren.»

Federico Mantovani (18) aus Winterthur «Das Essen am Festival mag ich sehr. Ich finde es auch toll, dass man einfach mal reinhören kann und wenns einem nicht gefällt wieder gehen kann. Es ist auch eine Möglichkeit neue coole Leute kennenzulernen.»