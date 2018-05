Im März wurde Christa Meier (SP) neu in den Stadtrat gewählt. Mit vollem Elan möchte sie Winterthur zum Erfolg verhelfen, wie sie erzählte.

Wie sieht es bei Ihnen aus? Was würden Sie in unserer Stadt verändern wenn Sie könnten?

Oder würden Sie sich dafür einsetzen, dass alles so bleibt wie es ist? Passanten auf Winterthurer Strassen haben «Züriost» verraten, was ihr wichtigstes Anliegen wäre.

Ettore Gähweiler (65) aus Winterthur

«Ich würde mich dafür stark machen, dass die Arbeitsplätze in der Industrie erhalten bleiben. Allgemein würde ich schauen, dass die Industrie hier in der Stadt bestehen bleibt und es nicht nur Dienstleistung hat.»

Sandro Steiner (18) aus Winterthur

«Das ist eine schwierige Frage. Sicher würde ich mich für die Umwelt einsetzen. Ich würde zum Beispiel schauen, dass es genügend Abfalleimer gibt, damit der Müll nicht herumliegt.»

Gina Hintermeister (38) aus Winterthur

«Ich würde mich dafür einsetzen, dass jeder seinen Platz hat. Im Stadtpark würde ich den Spielplatz zum Beispiel rollstuhltauglich machen, damit auch Kinder einer Beeinträchtigung mitspielen können.»

Adele Retter (69) aus Winterthur