Auf den ersten Blick scheint es ein gewöhnlicher Wohnblock zu sein. Doch beim gelben Gebäude an der Tösstalstrasse 48 handelt es sich um die Durchgangsstation Winterthur (DSW). Ein Teil des Gartens ist von einer Mauer umgeben, auf der Innenseite ist Stacheldraht angebracht, Fenster und Türen sind mit Gitterstäben gesichert.

Seit 25 Jahren sind an diesem Ort – befristet für einen Zeitraum von drei bis vier Monaten – Jugendliche im Alter zwischen 13 und 18 Jahren vorübergehend untergebracht, die entweder straffällig wurden oder für das familiäre und schulische Umfeld nicht mehr tragbar sind. Einer von den insgesamt neun Plätzen ist für junge Jugendliche in Untersuchungshaft reserviert. Eingewiesen werden sie von der Jugendanwaltschaft oder der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Kesb.

«Diese Jugendlichen befinden sich schon über längere Zeit in einer Krisensituation.» Wolfgang Schmidt, Gesamtleiter DSW

Wolfgang Schmidt, seit fünf Jahren Gesamtleiter der Institution, konkretisiert: «Diese Jugendlichen befinden sich schon über längere Zeit in einer Krisensituation, haben sich im rechtlichen Graubereich bewegt und teilweise das Mittel der Gewalt genutzt, um sich durchzusetzen.» In der geschlossenen Einrichtung seien sie gezwungen, über ihre Taten nachzudenken und das eigene Verhalten zu reflektieren. Ziel sei es, in kurzer Zeit gemeinsam mit den Jugendlichen und Angehörigen eine neue Perspektive aufzubauen.

Ein strikter Tagesablauf

Auf Drohungen oder beleidigende Äusserungen würde man in der DSW unmittelbar reagieren. Wolfgang Schmidt sagt dazu: «Wir erklären den Jugendlichen sofort, weshalb solche Bemerkungen im Kontext der DSW nicht angebracht sind. So lernen sie, ihr Verhalten zu korrigieren.»

Gemäss dem DSW-Leiter möchten die meisten nicht mehr so weiterleben wie bisher. «Teils stammen sie aus schwierigen Familienverhältnissen und haben ‹verlernt›, sich an Regeln zu halten.» Deshalb gäbe es in der Durchgangstation einen strikten Tagesablauf. «Das mag für sie in der Adoleszenz stier und langweilig sein, aber diese Strukturen sind wichtig.»

Tagsüber besuchen die Jugendlichen die interne Schule, arbeiten in der Werkstatt im Untergeschoss oder im Küchendienst. Mit den handwerklichen Arbeiten sollen auch Talente entdeckt und gefördert werden. «Unsere Aufgabe ist es, sie darin zu unterstützen, Möglichkeiten für eine Berufsausbildung zu finden», so Wolfgang Schmidt.

Ab 21.30 Uhr werden die Jugendlichen in ihren Einzelzimmern eingeschlossen. Geöffnet wird die Tür erst wieder am nächsten Morgen. Während der Nacht können sie sich aber jederzeit über eine Sprechanlage bei der zuständigen Fachkraft melden. Die Zimmer sind mit einer Nasszelle, einem Bett und einem Schreibtisch ausgestattet. Die Pinnwand über dem Pult ist der einzige Ort, den sie mit persönlichen Dingen schmücken dürfen.

Neue Hoffnung wecken

Zum Ende des Aufenthalts empfiehlt die DSW der zuständigen Behörde, wie es für die Jugendlichen am besten weitergehen sollte. Das können Jugendhilfeeinrichtungen oder Wohngruppen, aber auch die Rückkehr zur Familie sein. «Wir sind der Überzeugung, dass sich die meisten in der Zeit hier nachhaltig entwickeln», so Wolfgang Schmidt.

Arbeit sei, den Jugendlichen bewusst zu machen, dass sich gewisse Situationen zwar nicht ändern lassen, aber man die eigene Perspektive anpassen könne. «Wir wollen die Hoffnung weitergeben, dass etwas gelingen kann.»

Jubiläumsfeier im 2019

Die DSW besteht schon seit 25 Jahren. Weil ab Mitte dieses Jahres umfassende Renovationen in allen Innenräumen geplant sind, soll die Jubiläumsfeier im Frühjahr 2019 folgen.